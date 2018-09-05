Асоціація міст України (АМУ) в рамках проекту, що реалізується Асоціацією спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини і ЄС оголошує відбір територіальних громад малих міст, в тому числі ОТГ (членів АМУ), для участі у проекті «Сприяння стратегічному розвитку територіальних громад малих міст».
Проектом передбачається сприяння у розробленні стратегічних та програмних документів територіальних громад малих міст, в тому числі ОТГ, що передбачає цілий комплекс практичних заходів, результатом яких стане розроблення проектів стратегій розвитку територіальних громад, планів заходів з їх реалізації та відповідних систем моніторингу.
Для участі у Проекті запрошуються територіальні громади міст, які:
– мають чисельність населення, що не перевищує 50 тисяч осіб, в тому числі є міськими ОТГ, або громадами, до яких приєдналися суміжні сільські, селищні територіальні громади;
– мають бажання підготувати, затвердити та впровадити відповідну стратегію розвитку територіальної громади та мають можливість створити робочу групу з підтримки розробки стратегії розвитку;
– не мають актуальної стратегії розвитку;
– не є учасниками проектів із розроблення стратегічних та програмних документів, що впроваджуються іншими програмами і проектами міжнародної технічної допомоги.
Для участі у відборі територіальна громада має до 14 вересня 2018 року підготувати та подати в АМУ заявку за підписом міського голови. Про результати відбору повідомлять на веб-сторінці АМУ цьогоріч після 18 вересня.
Докладніше на сайті Асоціації міст України (http://auc.org.ua/novyna/ogoloshennya-vidboru-terytorialnyh-gromad-malyh-mist-v-tomu-chysli-otg-dlya-uchasti-u-proekti).
Офіс реформ, Запорізьке РВ АМУ
Малі міста Запоріжжя кличуть в українсько-німецький проект із написання Стратегій розвитку
Асоціація міст України (АМУ) в рамках проекту, що реалізується Асоціацією спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини і ЄС оголошує відбір територіальних громад малих міст, в тому числі ОТГ (членів АМУ), для участі у проекті «Сприяння стратегічному розвитку територіальних громад малих міст».