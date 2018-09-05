На Запоріжжі аудитори за січень – серпень 2018 року попередили порушення у сфері закупівель на 398 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій за вісім місяців 2018 року проаналізували 101 ризикову процедуру закупівель товарів, робіт та послуг (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) на загальну суму понад 679 млн. гривень. З них 91 процедура закупівель з порушеннями. Так, зокрема, у ході проведення аналізу встановлено порушення при визначенні порядку закупівель, оприлюднення інформації та документів, невідхилення тендерних пропозицій та не відміну торгів, неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі.
За результатами дослідження цих ризикових закупівель, завдяки своєчасним та обґрунтованим рекомендаціям фахівців Управління, попереджено використання коштів з порушенням законодавства у сфері закупівель на загальну суму понад 399 млн гривень. Зокрема, відмінено 42 процедури закупівель на суму 398 млн грн, розірвано 2 договори на суму 1,4 млн гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області