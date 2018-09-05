На Запоріжжі за добу поліцейські вилучили 4 гранати

Поліцейські Запорізької області 3 вересня, під час профілактичних заходів, виявили та вилучили боєприпаси у місті Запоріжжя, Приморськ та Розівському районі. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
03 вересня працівники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції виявили та вилучили у раніше засудженого місцевого мешканця 1970 року народження, гранату «Ф-1» сучасного виробництва та запал УЗРГМ.
А працівники Приморського відділення поліції біля будинку по вулиці Центральній в місті Приморськ у чоловіка 1983 року народження вилучили гранату «Ф-1» та запал до неї УЗРГМ.
Також з незаконного обігу цього дня поліцейські Розівського відділення поліції вилучили дві гранати РГД-5 без запалів у громадянина 1954 року народження.
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Під час розслідування правоохоронці встановлюватимуть походження боєприпасів, а також мету, з якою громадяни їх зберігали.
З початку року запорізькими поліцейськими 184 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що оперативники в місті Бердянськ за добу виявили та вилучили у жінки пістолет та боєприпаси, а у чоловіка – боєприпаси.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області