Поліцейські у Мелітополі розкрили вбивство місцевого мешканця

Працівники Мелітопольського відділу поліції встановили обставини злочину та затримали чоловіка, який наніс численні тілесні ушкодження своєму знайомому. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
3 вересня близько 06:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що в квартирі виявив труп свого знайомого.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські виявили труп чоловіка 1976 року народження з тілесними ушкодженнями. Працівники кримінальної поліції, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів, встановили обставини скоєння злочину та особу підозрюваного.
Встановлено, що 2 вересня близько 22:00 в квартирі будинку по вулиці Садовій в місті Мелітополі, під час розпиття спиртних напоїв, між двома чоловіками виникла сварка. Господар квартири наніс численні удари по голові металевою тростиною потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці злочину.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.
Раніше не засудженому мешканцю Мелітополя 1962 року народження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 59 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що у Мелітополі оперативники затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області