Україна ініціює створення міждержавної контактної групи для боротьби зі «злодіями у законі»

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі першого заступника голови Національної поліції України з головою Національної поліції Туреччини Джелалом Узулкаєм.
Контактна група буде створена між чотирма країнами – Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія.
«Для України важливо продовжувати співпрацю із Туреччиною у боротьбі з транскордонною організованою злочинністю та «злодіями у законі». Важливо, що у цьому питанні ми маємо спільне бачення – лише жорсткі кроки», – зазначив В’ячеслав Аброськін.
Під час двосторонніх перемовин сторони обговорили питання співробітництва у правоохоронній сфері, боротьбу з оргзлочинністю та злодіями в законі, а також продовження методичної та матеріально технічної допомоги по розбудові Нацполіції.
Крім того, вже у жовтні цього року група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.
Нагадаємо, сьогодні В’ячеслав Аброськін підписав меморандум про співпрацю між Національною поліцією України та Головним Управлінням безпеки Турецької Республіки.
Департамент комунікації МВС України