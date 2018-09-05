Урочиста зустріч нового бойового прапору у 55-й окремій артбригаді

Урочисто й натхненно зустріли запорожці Бойовий прапор 55-ї окремої артилерійської бригади, який Президент України вручив командиру бригади, підполковнику Роману Качуру 24-го серпня, під час військового параду з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відновлення української державності.
Згідно Указу глави держави №232/2018 «Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних Сил України та уточнення деяких найменувань», з 22 серпня 2018 року повна назва військової частини – 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ».
– Запорізька Січ – це почесна назва для нас, артилеристів, адже саме на запорізькій землі повстало славетне українське січове воїнство. Ми присягаємо не зрадити козацькому духу, дорожити пам`яттю прадідів-січовиків та виконувати усі поставлені завдання по захисту нашої Батьківщини, – підкреслив у привітальному виступі командир бригади, підполковник Роман Качур.
Невелику історичну довідку для присутніх зробив радник заступника голови Адміністрації Президента України, військовий історик Василь Павлов:
« Ваша бригада стала першою серед артилерійських бригад Збройних Сил України, яка удостоїлась почесного найменування. Фактично ви закладаєте традицію, яке тепер буде існувати в артилерії нових українських Збройних Сил. Те, що Бойовий прапор вашої бригади сьогодні виноситься під «Марш нової армії» є свідченням того, що ви одночасно формуєте нові традиції й продовжуєте традиції старі.
Запорізька Січ – це початки української артилерії. Саме з Січі 370 років тому Богдан Хмельницький всього з вісьмома гарматами вийшов на повстання проти Речі Посполитої, а вже через чотири місяці українська артилерія нараховувала більше ста стволів. Так само українські гармати будуть ревіти під Зборовом; перше, що буде виводитись під Берестечком, – українська артилерія. Саме в роки Хмельниччини артилерія формується як рід війська та отримує мобільність й потугу».
З теплими словами до воїнів звернулись очільники міста Запоріжжя та Запорізької області, волонтери та батьки загиблих артилеристів. Усі бажаючі змогли зробити пам`ятне фото з Бойовим прапором «Запорізької Січі».