Внаслідок аварії на Запоріжжі до лікарні доставлено троє осіб

Водій вантажного автомобіля не переконався в безпеці маневру та скоїв зіткнення з мотоциклом. В результаті аварії троє осіб, серед яких двоє неповнолітніх, доставлені до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.
04 вересня близько 07:40 по вулиці Соборній в місті Вільнянськ водій автомобіля «МАН», 1989 року народження, під час зміни напрямку руху не переконався в безпеці маневру та скоїв зіткнення з мотоциклом «G-MAX».
Внаслідок аварії до районної лікарні доставлені водій, 1993 року народження, та двоє пасажирів мотоциклу, дівчина 2005 та хлопець 2007 років народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Якимівському районі в результаті аварії пасажирку автомобіля госпіталізовано до лікарні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області