За місяць в Запоріжжі спалили дванадцять контейнерів

Проблема вандалізму, пошкодження контейнерів для сміття продовжує залишатися актуальною для ТОВ «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя», що здійснює вивіз ТПВ в місті. За минулий місяць підприємство відремонтувало і знову розмістило по місту 123 контейнера.
За інформацією генерального директора «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя» Ігоря Бурчака, останнім часом почастішали випадки загоряння пластикових контейнерів. Так, за місяць їх згоріло 12 штук. Підприємство закликає жителів міста дбайливо ставитися до контейнерів, не викидати туди недопалки, що призводить до займання.
Ще однією проблемою є механічні пошкодження контейнерів. Запоріжцям нагадують, що контейнери призначені для тимчасового збору і зберігання твердих побутових відходів. Будівельне сміття, гілки, дошки не входять до категорії ТПВ.
Завантаження контейнерів будівельними відходами призводить до їх перевантаження, що завдає шкоди контейнерам. Вивантажити такий вид відходів складно, так як підйомник машини і сам сміттєвий бак не розраховані на такий важкий вантаж. В результаті контейнери отримують ушкодження, а вартість нового складає близько восьми тисяч гривень.
Відзначимо, ТОВ «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя» розпочало програму оновлення контейнерів. Вона реалізується в рамках Меморандуму, підписаного між підприємством та міською владою. У цьому році «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя» планує придбати 500 нових контейнерів. Існують і подальші плани оновлення контейнерів. Однак і діючі баки необхідно утримувати в належному стані. Тут багато що залежить не лише від підприємства, але і від споживачів послуги.