Запорізька обласна філармонія. Новий сезон – назустріч 80-річчю

До прес-центру «Журналіст» ЗОО НСЖУ завітали завжди бажані гості, давні друзі журналістів – провідні працівники Запорізької обласної філармонії.
На початку 79-го концертного та 62-го симфонічного сезонів на зустріч з представниками преси і телебачення прийшли Ірина Конарева, генеральний директор Запорізької обласної філармонії, заслужений працівник культури України, Ольга Беженар, художній керівник філармонії, заслужена артистка України, Вячеслав Редя, головний диригент академічного симфонічного оркестру, народний артист України, Лілія Гринь, художній керівник академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці», заслужений діяч мистецтв України.
Глядачів очікує сезон «зіркових колективів», за словами Ірини Конаревої. Серед ювілярів святкуватимуть – 25-річчя- ансамбль «Запорожці», 5-річчя- ансамбль бандуристів «Божена». А головна подія концертного сезону 2018-2019рр. – це 80-річчя Запорізької обласної філармонії. Тому наступний сезон ще більше вразить шанувальників високого музичного мистецтва різножанровими культурно-творчими проектами і цікавими прем`єрами.
62-й симфонічний сезон відкриватиме програма за участю оркестру під керівництвом головного диригента Вячеслава Реді та хору і солістів Дніпропетровського академічного театру опери і балету грандіозною прем`єрою Карла Орфа «Карміна Бурана».
79-й концертний сезон відкриється Гала-концертом, в якому братимуть участь усі артисти філармонії. На святі музики прозвучать інструментальні та вокальні твори різних епох, пісні популярних українських та європейських композиторів у виконанні улюблених солістів-вокалістів, харизматичного «Диксиленду», ансамблю «Божена», гордості краю – ансамблю «Запорожці», квартету «Акорд» з Тернополя.
На при кінці вересня меломани зможуть побачити і почути зарубіжних митців. Це сумісний проект Запорізької обласної філармонії і Консульства Німеччини в Україні «September music fest» за участі видатних світових музикантів з Австрії, Німеччини, Польщі, Швейцарії. А вже на початку листопада сумісно з Консульством Польщі в Україні пройде концерт запорізького академічного симфонічного оркестру з зірками Варшавської опери.
Уваги заслуговує ІІІ Всеукраїнський фестиваль духовної музики «Благофест», який відбудеться 20 вересня. В програмі фестивалю цього року глядачів чекає органна музика у виконанні українських та англійських видатних органістів, величне хорове мистецтво кращих професійних колективів, багата палітра духовної класики і твори сучасних композиторів у виконанні гостей з Києва, Тернополя, Одеси, Полтави, Дніпра та, звісно, із Запоріжжя.
Цього року прем`єри очікують і найменших слухачів – це музично-пізнавальні програми, квести та інтерактиви, музичні подорожі, мультконцерти, новий формат Новорічних свят. І дуже приємна новація: вже з вересня в рамках програми «Філармонія –дітям» вводиться продаж пільгових музичних абонементів, вартість яких буде у двічі дешевшою за ціну білетів.
Новий масштабний творчій проект очікує шанувальників ландшафтних постанов, що стали вже традиційними в нашому місті. На Покрова Пресвятої Богородиці 13 і 14 жовтня відбудеться прем`єра фольк-рок опери «Легенда про Атамана» за мотивами п`єси І. Карпенко-Карого «Савва Чалий», який є прообразом легендарного козацького отамана Івана Сірка. В цій постановці, розповіла Лілія Гринь, розкривається сутність козацького духу силою симбіозу мистецтв – це пісня, танець, пластика, акторська гра, сценічний бій. Композитор Всеволод Сіренко (м. Київ).
Не можна обійти увагою концерт запорізьких композиторів «Мистецька імпреза», який пройде у листопаді, гастролі диригента Девіда Рассела (Лондон), прем`єрне виконання оркестром пронизаної українським колоритом Симфонії № 2 Рейнгольда Глієра, програму «Незламний дух українського мистецтва», присвячену українським композиторам минулих віків і ще багато різноманітних концертів гостей і солістів запорізького оркестру.
Голова Запорізької обласної організації письменників Олександр Медко привітав гостей, подарував нещодавно надруковану «Антологію письменників запорізького краю» і запропонував «працездатним і талановитим творцям» звернути увагу на творчість земляків і народити разом новий музичний шедевр.
Філармонія радо вітає своїх шанувальників, дбаючи про всю палітру їхніх музичних смаків та вподобань.
Олена Морозова