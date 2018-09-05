Запорізькі патрульні затримали підозрюваного у розбійному нападі

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. У Вознесенівському районі Запоріжжя нападник бризнув в обличчя жінці газовим балончиком та заволодів ювелірною прикрасою.
4 вересня о 18:07 до Вознесенівського відділення поліції надійшло повідомлення про надійшло повідомлення про розбійний напад на жінку 1972 року народження.
Встановлено, що біля будинку по вулиці Яценка в місті Запоріжжя невідомий чоловік підійшов до потерпілої, бризнув їй в обличчя газовим балончиком та зірвав з шиї золотий ланцюжок.
Поліцейські з’ясували прикмети нападників та напрямок, в якому він зник. Вжитими заходами розшуку, патрульні встановили місцезнаходження зловмисника. Раніше засудженого мешканця міста Енергодар 1989 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя та області.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 79 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України раніше засудженого зловмисника, який в Комунарському районі Запоріжжя пограбував пенсіонерку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області