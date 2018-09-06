До місцевих бюджетів Запорізької області надійшло більше 5 мільярдів гривень

З початку року до бюджетів громад Запорізької області надійшло 5 мільярдів 325 мільйонів гривень податків і зборів (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, у цьому році запорізькі платники забезпечили зростання рівня податкових відрахувань до аналогічного періоду минулого року на 775,6 мільйона або на 17 відсотків.
Лише за останній місяць місцеві скарбниці отримали 870 мільйонів, що на 105 мільйонів більше серпневих показників 2017 року.
Найбільші суми за вісім місяців забезпечені від сплати податку на доходи фізичних осіб – 3 мільярди 216 мільйонів, що майже на 598 мільйонів або на 23 відсотки перевищує минулорічні.
Землекористувачі регіону поповнили бюджети на 767 мільйонів гривень, що на 25 мільйонів більше, ніж торік. Зокрема, суб’єкти господарювання-юридичні особи спрямували 592 мільйони гривень плати за землю, фізичні особи – 175 мільйонів.
Малі та середні підприємці перерахували 747 мільйонів гривень єдиного податку, це на 138 мільйонів або на 23 відсотки більше за торішню суму.
Також підприємства та підприємці регіону направили до бюджетів своїх територій 136,5 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 128 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, майже 119 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області