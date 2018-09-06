На Запоріжжі оперативники викрили крадія ювелірних виробів

Працівники кримінальної поліції розшукали зловмисника, який у місті Василівка проник до квартири та скоїв крадіжку ювелірних виробів. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.
4 вересня об 11:55 до Василівського відділу поліції надійшло повідомлення про квартирну крадіжку від чоловіка 1958 року народження.
Під час виїзду на місце злочину поліцейські встановили, що невідомий, підібравши ключі, проник до квартири на бульварі Центральному в місті Василівка, звідки скоїв крадіжку ювелірних виробів.
Працівники карного розшуку встановили особу і затримали підозрюваного в скоєнні крадіжки. Ним виявився мешканець міста Енергодар 1976 року народження, який раніше вже був засуджений.
На даний час він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 729 крадіжок, поєднаних із проникненням до приміщень.
Нагадаємо, що запорізькі патрульні затримали підозрюваного у розбійному нападі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області