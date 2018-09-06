На Запоріжжі поліцейські групи реагування оперативно затримали крадіїв майна фермера

Співробітники групи реагування оперативно затримали трьох зловмисників, які в Мелітопольському районі викрали майно місцевого фермера на суму близько 12000 гривень. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
4 вересня невідомій викрали з тимчасової будівлі на полі та безпосередньо з поля в селі Обільне Мелітопольського району майно, яке належить місцевому фермеру 1980 року народження. Загальна сума збитку близько 12 000 гривень.
Співробітники групи реагування, вжитими заходами розшуку, встановили осіб, причетних до скоєння злочину та транспортний засіб, на якому вони перевозили викрадене. Поліцейські виявили та вилучили у багажнику автомобіля «ВАЗ» викрадене майно.
Зловмисниками виявились двоє мешканців Мелітопольського району 1993 та 1983 років народження та мешканець Мелітополя 1998 року народження. На даний вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 2266 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що у Бердянську оперативники затримали підозрюваного місцевого мешканця, який через незачинені двері викрав майно відпочиваючих.
Відділ комунікації поліції Запорізької області