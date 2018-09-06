Служба зайнятості з потужними підприємствами регіону

Сьогодні вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Запорізька обласна служба зайнятості має успішний досвід взаємовигідної багаторічної співпраці як з великими, так і з малими підприємствами регіону.
І кількість роботодавців, які користуються послугами служби зайнятості щороку тільки збільшується. Так, кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії з початку 2018 року – 7500, що на 600 більше, ніж за цей період минулого року. А кількість вакансій, поданих роботодавцями збільшилась на 2,5 тис. та становила 35000.
«З початку року за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 31500 громадян. Це говорить про те, що майже всі вакансії було заповнено і забезпечено потребу роботодавців в кадрах – коментує ситуацію на ринку праці директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Для наших партнерів ми готові запропонувати послуги, які вже багато років користуються популярністю у наших клієнтів: допомога щодо укомплектування підприємств персоналом, задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках для виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру. Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 411 безробітних було працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі ЄСВ. Надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. 2590 безробітних проходили професійне навчання за професіями, які сьогодні необхідні роботодавцям. Протягом 8 місяців 2018 року на базі Запорізького обласного центру зайнятості організовано та проведено 24 ярмарки вакансій для роботодавців, у яких взяло участь біля 900 безробітних.
Ми запроваджуюмо і нові сучасні сервіси, які значно спрощують доступ до послуг служби, в тому числі через електронні сервіси. Це і електронна черга, послуга відео-резюме та онлайн-співбесіди безробітних з роботодавцями і т.д.
Одним із успішних прикладів тісної і плідної співпраці служби зайнятості є співпраця з ПрАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» – ключовим виробником сортової нержавіючої сталі, та є одним з найбільших підприємств району. З початку цього року на підприємстві отримали постійне місце роботи 307 безробітних осіб. З початку року за заявкою роботодавця проведено 5 ярмарок вакансій».
«ПрАТ «Дніпроспецсталь» є часткою економіки України і, як і інші великі підприємства, маємо потребу в кадрах. Надійний багаторічний наш партнер у вирішенні питань підбору висококваліфікованих фахівців – служба зайнятості – вважає начальник відділу кадрів підприємства Олександр Роговський. – Завдяки спільним зусиллям рівень укомплектування кадрів на підприємстві складає 95%. Але є потреба як в робітниках ( електрогазозварниках, слюсарях-ремонтниках, токарях, електромонтерах, машиністах крану, помічниках сталевара та ін.) так і в ІТП. Особлива увага на заводі приділяється молоді. На підприємстві працює 1800 молодих людей і для вирішення їх різноманітних питань працює молодіжна рада, яка організовує цікаві культурні та спортивні заходи».
Робота є! Ознайомитись з вакансіями, як в Запорізькій області, так по всій Україні можна на сайті Державної служби зайнятості https://zap.dcz.gov.ua/.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47