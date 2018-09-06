У Мелітополі дільничний офіцер поліції викрив квартирного крадія

Дільничний офіцер поліції встановив особу та місцезнаходження зловмисника, який проник до однієї з квартир у Мелітополі та викрав майно. Триває досудове розслідування.
27 червня о 17:30 до Мелітопольського відділу поліції з заявою про квартирну крадіжку звернувся мешканець Мелітополя 1945 року народження.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що невідомий проник до квартири будинку по проспекту Богдана Хмельницького в Мелітополі та скоїв крадіжку грошей та техніки на суму близько 40 000 гривень.
Поліцейські переглянули записи камер відеоспостереження, якими обладнана територія неподалік місця події. Камера зафіксувала, як зловмисник переносить викрадене майно.
В результаті проведених заходів, дільничний офіцер поліції встановив особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за корисливі злочини мешканець Мелітопольського району 1990 року народження. Частину викраденого майна у нього вилучено.
Вирішується питання обрання запобіжного заходу.
3 вересня слідчим Мелітопольського відділу поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 2266 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що працівники кримінальної поліції розшукали зловмисника, який у місті Василівка проник до квартири та скоїв крадіжку ювелірних виробів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області