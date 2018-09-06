У Запоріжжі в результаті ДТП до лікарні доставлено водія та двох пасажирів

Водій легкового транспортного засобу не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізовано неповнолітнього пасажира автомобіля, водія та ще одного пасажира, якого відпущено після надання медичної допомоги.
05 вересня по вулиці Ленській водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.
Внаслідок аварії до лікарні доставлено водія автомобіля, 1999 року народження та пасажирів 1999 та 2001 року народження. Встановлено, що водій був тверезий.
Загалом у транспортному засобі знаходились водій та четверо пасажирів. Ще двоє чоловіків 1999 року народження до лікарні не зверталися та тілесних ушкоджень не отримали.
На даний час встановлюються обставини та причини аварії.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в місті Вільнянськ водій вантажного автомобіля не переконався в безпеці маневру та скоїв зіткнення з мотоциклом.
Відділ комунікації поліції Запорізької області