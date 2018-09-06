У Запорізькій області поліцейські вилучили близько 25 боєприпасів, 2 рушниці та перероблений пістолет

Правоохоронці виявили та вилучили в Енергодарі боєприпаси, а в Чернігівському та Оріхівському районах – зброю. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
04 вересня працівники Енергодарського відділу поліції у раніше засудженого місцевого мешканця 1970 року народження виявили та вилучили гранату «Ф-1» та близько 25 набоїв різного калібру.
Того ж дня працівники Чернігівського відділення поліції в селі Довге виявили та вилучили у чоловіка 1963 року народження обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ІЖ-17» 16 калібру. А в селі Благодатне Чернігівського району – обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ІЖ-54» 16 калібру.
А працівники Оріхівського відділення поліції з незаконного обігу вилучили пістолет «Webley» зі слідами переробки для стрільби набоями калібру 5,6 мм.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 185 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що поліцейські Запорізької області 3 вересня, під час профілактичних заходів, виявили та вилучили боєприпаси у місті Запоріжжя, Приморськ та Розівському районі.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області