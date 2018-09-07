На Запоріжжі поліцейські поспілкувались з дітьми та нагадали правила дорожнього руху

У рамках заходів “Урок з поліцейським” правоохоронці відвідали навчальні заклади Приморського району та поспілкувались з дітьми. Ювенальні поліцейські нагадали дітлахам правила поведінки по дорозі до школи.
Працівники поліції ювенальної превенції відвідали школи на території Приморського району. Під час зустрічей дітям провели уроки з поліцейськими, під час яких правоохоронці поспілкувалися з учнями на тему «Обережно! Я йду до школи!»
Школярам нагадали правила дорожнього руху та безпеки на дорозі, а також про відповідальність за скоєння кримінальних правопорушень, та куди звертатись у випадках, коли стали жертвою або свідком злочину.
Нагадаємо, що в школах Запорізької області провели понад 400 уроків з поліцейськими.
Відділ комунікації поліції Запорізької області