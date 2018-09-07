Олексій Мужев: “Митні платежі на Запоріжжі зросли більш ніж на 1,5 мільярда гривень”

У січні-серпні поточного року надходження митних платежів від Запорізької області склали 5 мільярдів 88 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, який відзначив, що порівняно з минулим роком рівень сплати збільшився на 42,2 відсотка або на 1 мільярд 508,8 мільйона.
У серпні 2018 року запорізькі підприємства перерахували до держбюджету 640,5 мільйона, що на 285,7 мільйона або на 80,5 відсотка більше, ніж у серпні 2017 року.
Підприємства Запорізького регіону традиційно формують основну суму надходжень податків і зборів при ввезенні і розмитненні товарів. Митні платежі, що сплачуються промисловими виробниками. складають майже 76 відсотків. Інші надходження з імпорту забезпечуються суб’єктами невиробничих галузей – понад 24 відсотки.
З початку року найбільша частка митних платежів припадає на такі товари: машини, устаткування та транспорт – 33 відсотки, паливно-енергетичні товари – 30 відсотків, метали та вироби з них – 12 відсотків, продовольча та сільськогосподарська продукція – 8 відсотків, мінеральні продукти та продукція хімічної промисловості – по 7 відсотків.
Запорізька митниця ДФС