Ринок праці Запорізької області

Станом на 7 вересня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,8 тис. осіб, з них 10,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 7 вересня 2018 року – 2073 одиниці (у м. Запоріжжі – 1330 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку вересня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 197 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 176 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.