У Кирилівці поліцейські вилучили зброю та близько 150 набоїв

Працівники Кирилівського відділення поліції, під час профілактичних заходів, виявили та вилучили у місцевого мешканця пістолет, рушницю зі слідами переробки та набої. Відкрито кримінальне провадження.
05 вересня працівники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчим Кирилівського відділення поліції провели санкціонований обшук домоволодіння по вулиці Дружби в селищі міського типу Кирилівка. За місцем мешкання чоловіка 1994 року народження правоохоронці виявили та вилучили пістолет, двоствольну мисливську рушницю зі слідами переробки, та близько 150 малокаліберних набоїв.
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 186 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що поліцейські Запорізької області 4 вересня вилучили близько 25 боєприпасів, 2 рушниці та перероблений пістолет.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області