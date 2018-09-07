У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому будинку

6 вересня о 14:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вулиці Ентузіастів Хортицького району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на 6-му поверсі горять два суміжних балкони та житлова кімната на загальній площі 26 кв.м.
О 15:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:32 – повністю ліквідували. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на інші балкони.
Як з’ясувалося, на момент виникнення загоряння власників оселі не було вдома.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу.