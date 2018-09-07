Володимир Буряк перевірив результати реконструкції Алеї троянд. У жовтні тут висадять тисячі нових квітів

У Запоріжжі з’явилася ще одна упорядкована пішохідна зона. Реконструкція Алеї троянд на вулиці Якова Новицького практично закінчена. Головне що залишилося – завершити завезення землі та облаштування клумб, висадити троянди на нових клумбах. Підрядники обіцяють закінчити все у жовтні. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював стан виконання робіт.
Алея Троянд – пішохідна зона по вулиці Якова Новицького, від вулиці Л. Жаботинського до вул. Перемоги. Досить довго ця територія знаходилася у занедбаному стані, не відповідаючи своїй назві. У результаті було прийняте рішення про реконструкцію Алеї троянд.
– З Алеї троянд відкривається прекрасний вид на католицький храм, який розташований вище. Знизу Алеї виставковий центр «Козак-палац». Поряд Палац спорту «Юність», який нещодавно відновив свою роботу. Хочу ще раз подякувати народному депутату України В’ячеславу Богуслаєву, підприємству «Мотор Січ» за те, що роботи були виконані швидко, якісно та на високому рівні. Тепер завершуються роботи на Алеї троянд. Можна сказати, що тут створено єдиний архітектурний комплекс, – відзначив Володимир Буряк.
Роботи стартували у листопаді 2016 року. Однак спочатку їх виконали лише на відрізку від вулиці Л. Жаботинського до вул. Патріотичної та трохи далі. Підрядник не виконав своїх обіцянок, не завершивши реконструкцію у встановлений строк. У результаті КП «Управління капітального будівництва» розірвало з ним договір на початку 2018 року.
– Реконструкція практично завершилася, хоча й не так швидко як хотілося б. Адже роботи були розпочаті у листопаді 2016 року. Перший підрядник не виконав свої зобов’язання, договір було розірвано. Був потрібний час для того щоб виконати всі бюрократичні процедури. Потім визначення нового підрядника, який розпочав роботи у травні поточного року. Можна сказати, що з завданням підрядник впорався, хоча ще залишилося виконати частину робіт, – заявив Володимир Буряк.
Загалом згідно з проектом площа благоустрою тут складає 10800 квадратних метрів. З них близько шести з половиною тисяч плитки, біля чотирьох тисяч квадратних метрів – озеленення. На Алеї троянд демонтоване старе покриття, укладено понад шість тисяч квадратних метрів тротуарної плитки, встановлено близько двох з половиною тисяч погонних метрів бордюрів. Встановлено лавочки та урни. Під час наради міський голова доручив збільшити кількість сміттєвих урн на Алеї.
Встановлено і огородження на клумбах, яке отримало на нараді досить неоднозначну оцінку. Міський голова доручив розглянути можливість зміни дизайну огородження або відмови від нього. У той же час будівельники висловили точку зору, що якщо зняти огородження, то троянди та клумби просто витопчуть.
Зараз продовжується облаштування клумб з завезенням ґрунту. Завдання – виконати цю роботу у вересні. Наступний крок – висадження троянд на нових клумбах, адже Алея має відповідати своїй назві. Це КРБП «Зеленбуд» планує зробити у жовтні.
Міський голова Володимир Буряк також звернув увагу на те, що проектом не було передбачено заміну зовнішнього освітлення, озеленення прилеглих ділянок, благоустрій території біля Алеї троянд.
Завдання полягає не лише у тому, щоб побудувати нову Алею, покласти плитку. Роботи необхідно виконувати комплексно. Тому виникає питання, чому у проекті не було передбачене сучасне освітлення, що робити з внутрішньоквартальними дорогами, тротуарами, зеленими зонами на прилеглих ділянках. Доручаю на наступний рік розробити проекти оновлення зовнішнього освітлення на Алеї троянд, передбачити ремонт розташованих поряд внутрішньоквартальних доріг і тротуарів, виконати благоустрій прилеглої території, – сказав Володимир Буряк.
За підсумками наради відповідні доручення отримали районна адміністрація міської ради по Вознесенівському району, профільні департаменти міської ради. Зокрема Володимир Буряк наголосив, що необхідно демонтувати всі зношені малі архітектурні форми. При цьому існуючі дерева необхідно максимально зберегти, за винятком тих, які визнають аварійними.
Володимир Буряк перевірив результати реконструкції Алеї троянд. У жовтні тут висадять тисячі нових квітів
У Запоріжжі з’явилася ще одна упорядкована пішохідна зона. Реконструкція Алеї троянд на вулиці Якова Новицького практично закінчена. Головне що залишилося – завершити завезення землі та облаштування клумб, висадити троянди на нових клумбах. Підрядники обіцяють закінчити все у жовтні. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював стан виконання робіт.