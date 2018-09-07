За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 41 пожежу в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 41 повідомлення про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 14,89 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 52 одиниці техніки та 182 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Вільнянський район: на пожежі травмувалась власниця домоволодіння
6 вересня о 16:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Молодіжна с. Богатирівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті кухні житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 5 кв. м.
На момент виникнення пожежі у будинку знаходилась господарка. Жінка самостійно покинула будівлю та викликала рятувальників. Власницю домоволодіння з попереднім діагнозом отруєння чадним газом, каретою швидкої допомоги госпіталізували до районної лікарні.
О 17:00 рятувальники локалізували пожежу, а о 17:30 повністю ліквідували.
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від МПО Михайлівка залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніка та 5 вогнеборців.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
07 вересня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна
(5-й клас) пожежна небезпека.
Впродовж доби 07 вересня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози, шквали та пориви східного вітру до 15-20 м/с, вдень місцями град.
Прогноз погоди на 07 вересня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями шквали, вдень місцями град, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 14-19°, вдень 20-25°.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, дощі, грози, шквал, вдень град, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 17-19°, вдень 22-24°.
по Азовському морю
Вітер східний 15-20 м/с. Короткочасний дощ, місцями сильний, гроза. Видимість у дощу 2-4 км. Висота хвиль 13-15 дм. Температура повітря: вночі та вдень 19-24°С.
Прогноз погоди на 08 вересня – 09 вересня 2018 року
по Запорізькій області
08.09.18 – Хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями сильні дощі, грози, місцями шквали, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 20-25°.
09.09.18 – Хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями сильні дощі, грози, місцями шквали, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 20-25°.