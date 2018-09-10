50 МІСЦЕВИХ РАД СТАЛИ НА ЗАХИСТ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї

Депутати 50 місцевих рад всіх рівнів звернулися до центральних органів державної влади із вимогою захистити інститут сім’ї в Україні та заборонити пропаганду і унормування одностатевих відносин.
Захист інституту сім’ї в Україні є вкрай актуальним з огляду на те, що за останні три роки в нашій державі зроблено найбільше для знищення інституту сім’ї та батьківства, ніж за всі роки незалежності. Відбувається впровадження експериментів щодо людської ідентичності, агресивно пропагандуються одностатеві відносини. Сексуальні відхилення і викривлені уявлення про сім’ю просуваються у публічному просторі як варіант норми.
Сучасні загрози для батьківства, материнства, дитинства почали активно виникати на рівні законодавчих ініціатив органів виконавчої влади. Такі тенденції викликають обурення у громадян в усіх регіонах України. Тому депутати як представники місцевих громад, виконуючи волю своїх виборців, стають на захист інституту сім’ї і ухвалюють відповідні рішення.
Рішення на захист інституту сім’ї в Україні ухвалили вже 50 місцевих рад всіх рівнів. Депутати виражають глибоку занепокоєність тим, що донині влада так і не визначилася з державною стратегією розвитку та підтримки сім’ї. Така стратегія, на їх думку, повинна базуватися на традиційних для України духовно-моральних християнських цінностях і традиційному для нашого народу розумінні сім’ї як законного союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей.
Такі рішення мають наступні вимоги:
1) зберегти чинну редакцію статті 51 Конституції України, у якій декларується, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки;
2) вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших законів, законопроектів;
3) не допустити ухвалення закону України «Про цивільне партнерство»;
4) виключити з регулятивних правових актів у освітній сфері та з текстів підручників норми і положення про статеве виховання, що ставлять за мету «подолання гендерних стереотипів»;
5) заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури» тощо. Ухвалити Закон України «Про заборону пропаганди гомосексуалізму»;
6) створити Міністерство у справах сім’ї або запровадити інститут Урядового уповноваженого з питань сім’ї. На відповідні посади призначити людей, які відомі своєю відданістю справі захисту інтересів сім’ї та моральності в українському суспільстві;
7) зупинити процес внесення змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів в частині викривлення дефініцій сім’ї, шлюбу, батьківства, материнства й дитинства.
«Сім’я – це основа існування українського народу. Будь-які дії, які спрямовані проти сім’ї, мають бути заборонені як такі, що підривають традиційні та моральні цінності та створює загрозу для національної безпеки України. Саме тому Рух «Всі разом!» просить місцеві ради всіх рівнів ухвалювати рішення, спрямовані на захист та підтримку сімейних цінностей», — сказав Руслан Кухарчук, голова Руху.
Наразі триває марафон ухвалення рішень на захист сім’ї, який почався у жовтні 2016 року.