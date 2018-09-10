Чому в мусульманських країнах більше жінок у парламенті, ніж в Україні?

У Верховній Раді України серед депутатів – 12% жінок, найменше серед усіх парламентів Європи. Навіть у мусульманських країнах більше жінок у парламентах – Іорданія (16%) та Єгипет (15%). В рейтингу представництва жінок у парламенті Україна займає 144 із 193 місць.
6 вересня під Верховною Радою пройшла акція «Жінкам владу, жінок у раду» щодо 50% гендерної квоти у парламенті України. Організатори – громадська рада з гендерних питань міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості». В акції взяли участь представниці жіночих і громадських організацій з усієї України. Вони вимагали внесення змін до нового виборчого законодавства щодо закріплення норми про 50% гендерну квоту для жінок у парламенті та відмову ЦВК приймати від партій виборчі списки, в яких жінок менше 50%.
Андрій Парубій перед початком нової сесії повідомив, що депутати в жовтні можуть розглянути зміни до нового виборчого кодексу в жовтні.
Коментар Тамари Огородової, керівниці проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам», голови правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».
«Гендерні квоти – це важливий механізм забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків для прийняття важливих для держави рішень. Гендерне квотування у парламентах застосовується в 83 країнах із 182 учасниць ООН, на 5 континентах у 6 геополітичних регіонах світу. В Радянському Союзі також була запроваджена 36% гендерна квота на представництво жінок у радах всіх рівнів – від Верховної Ради до сільських рад. Зокрема, Почесна громадянка Запоріжжя Мотря Рябець була обрана до Верховної Ради УРСР чотири скликання підряд. В кризових ситуаціях, коли розвалювався Радянський Союз, жіноча частина парламентів рад і була стримуючим фактором проти агресії і створення кризових ситуацій. На жаль, в 2013 і 2014 роках такого фактору в Україні вже не було, оскільки жінки були відсторонені від влади на найвищих щаблях за 23 роки (у ті роки у Верховній Раді 7 скликання було представництво жінок 9,7%). Тому якщо ми хочемо мати такий високий рівень життя, економіки, соціальних стандартів, як у Великобританії, Швеції, Данії, то необхідно мати більше жінок у владі, в тому числі, й на найвищому рівні».
Також пропонуємо Вашій увазі відеоролик «Гендерна рівність у владі – шлях до процвітання суспільства», виготовлений Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» https://www.youtube.com/watch?v=G-5Ju2ry4w4
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.