Які гендерні проблеми турбують жінок у Бердянську?

5 вересня у Бердянській міській раді представники влади, громадських організацій міста Бердянськ, Бердянського та Приморського районів поділилися проблемами, з якими стикаються жінки та дівчата та досвідом їх вирішення на круглому столі «Гендерна дискримінація та гендерно обумовлене насильство. Проблеми та виклики, з якими стикаються жінки та дівчата». Керівниця проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області», голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова презентувала результати опитування жінок-депутаток, керівниць громадських організацій, активних жінок-лідерок Запорізької області щодо гендерної дискримінації та гендерного насильства у суспільстві. Дослідження показало вражаючі факти:
• 74% опитаних вважають, що жінка в українському суспільстві зазнає дискримінації.
• 85% вважають, що при прийому на роботу є дискримінація за віком.
• 69% опитаних зазнали сімейного насильства відносно себе;
• 81% знайомих опитаних жінок зазнавали сімейного насильства.
• 76% опитаних вважають, що сімейне насильство є гострою проблемою в українському суспільстві.
• 36% жінок стикалися з проявами сексуального насильства на роботі (домагання, непристойні пропозиції або образи, погрози).
• 41 % жінок стикалися з проявами сексуального насильства на роботі на відпочинку.
• 44% жінок стикалися з проявами сексуального насильства при вирішенні особистих життєво важливих питань.
Відповіді мешканок з міст і сіл по деяким питанням значно відрізняються.
• Працювати за гнучким робочим графіком можуть 23% сільських жінок і 46% міських жінок.
• 59% жінок сільської місцевої вважають що неоднакові можливості у жінок і чоловіків у кар’єрному просуванні та професійному зростанні. Серед міських жінок так вважають значно більше – 71%.
У ході активного обговорення учасниці відзначили, що дослідження дуже важливе та цікаве, це показує, що треба більше уваги приділяти гендерним питанням та відзначили такі гострі проблеми:
«Дуже низький рівень обізнаності жінок щодо того, що проти них було скоєно насильство. Щоб жінки усвідомили, що були жертвою насильства або зараз є жертвою, треба працювати над цим. Важлива просвітницька, консультативна робота. Також потрібно проводити роботу з поліцією». Наталія Копиця, голова ГО «Жінка майбутнього»
«Як показало це дослідження, 100% молоді помічають гендерну дискримінацію. Старшому поколінню це важче усвідомити, спрацьовують стереотипи. Діти приходять додому і розказують батькам, що вони є учасниками сімейного насильства, діти вчать батьків, що це є проблема і що цьому треба протидіяти. Щоб вирішувати проблеми, треба виступати з пропозиціями, бо ми на місцевому рівні краще знаємо, як це зробити» Світлана Пєйчева, директорка Бердянського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
«Треба активно привертати увагу до цих гендерних проблем, публічно про це говорити. Тоді буде усвідомлення в суспільстві важливості рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» Олена Мартищенко, депутатка Бердянської міської ради.
«Наше середовище абсолютно не пристосована для жінки з дитиною. Якщо у жінки дитина до 3 років, абсолютно нормальна, не асоціальна, але вона одна, у неї дуже багато проблем. Вона не може влаштуватися на роботу, роботодавці не йдуть їй назустріч, їй не вистачає виплат на те, щоб зняти житло, немає коштів, щоб найняти няню. Вона не може навіть оформити документи, бо не витримає годинні чекання в чергах з малою дитиною. Тому важливим є створення умов для жінок у всіх закладах». Анна Тартинських, представниця ГО «Жінка майбутнього».
«Добре, що починають говорити про гендерні проблеми, починають робити кроки для протидії гендерній дискримінації. Є кризовий центр для жінок, мобільні бригади. Треба проводити роботу з дітьми з інвалідністю не лише до 18 років, а й підтримувати їх після 18 років, щоб вони не відчували себе покинутими. Впровадження гендерної політики на місцевому рівні дуже важливе». Тетяна Батулинська, директор Бердянського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
«Гострою гендерною проблемою є виховання дітей з інвалідністю, зокрема, з аутизмом. Яскраво виражена гендерна нерівність. Мами на своїх плечах тягнуть все, татусі в більшості випадків залишають сім’ю. Ці мами стикаються з соціальним насильством відносно себе та своїх дітей, зокрема, в громадському транспорті. У дитини стаються приступи, це нормально для її стану здоров’я. Але оточуючі ненормально реагують на це, здійснюючи психологічне насильство. Немає культури толерантності та сприйняття дітей і дорослих з інвалідністю. Щодо аутизму – це дуже гостра проблема, це захворювання швидко прогресує, кожні два дня діагностують аутизм у однієї дитини. У Бердянську більше 70 дітей з таким діагнозом і це не лікується, потрібна комплексна робота з дитиною». Олена Корж, голова ГО «Розвиток особистості дитини плюс».
«Гендерних проблем у нас багато. Тому вважаю, що треба обговорювати ці питання та робити кроки для впровадження політики рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у Бердянську» Ольга Кочубей, керуюча справами виконкому Бердянської міської ради.
На круглому столі було прийнято звернення до місцевої влади щодо посилення механізмів протидії гендерній дискримінації та впровадження гендерної політики.
Більше інформації та фотографій – на сайті Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» http://www.ednist-fond.com.ua
та сторінці Facebook «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future».
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Анкетування та захід були проведені в рамках проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області» реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com