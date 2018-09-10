Юліана Козаченко: “Платники Запорізької області спрямували до бюджету майже 343 мільйони військового збору”

У січні-серпні внесок запорізьких платників до держскарбниці у вигляді військового збору склав близько 343 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 73,7 мільйона або на 27,4 відсотка більше, ніж за вісім місяців 2017 року. Керівник фіскальної служби регіону зазначила, що у порівнянні з минулим роком щомісячні надходження зросли на 9,2 мільйона – у цьому році кожного місяця держбюджет отримує від запоріжців майже 43 мільйони гривень військового збору.
Найбільші суми з початку року перераховано з доходів платників м. Запоріжжя – 177,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 38,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – 32,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 26 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – 17,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського – 14,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – більш ніж 10,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – понад 10 мільйонів.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від отриманої суми доходу. Відповідальними за його утримання і сплату до бюджету є роботодавці, які виплачують трудові доходи, та податкові агенти (для оподатковуваних доходів). У разі отримання інших доходів (у тому числі іноземних), з яких не сплачено збір, відповідальним за його перерахування є сам платник.
Головне управління ДФС у Запорізькій області