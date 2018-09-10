На Запоріжжі правоохоронці ліквідували нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну

Оперативники ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили групу зловмисників, які виготовляли та збували на території міста Запоріжжя метамфетамін. Лідера злочинної групи затримано в порядку ст.208 КПК України.
07 вересня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, в селі Разумовка Запорізького району викрили лабораторію з виготовлення метамфетаміну.
Лідер групи – раніше засуджений житель Запорізького району 1982 року народження. Загалом до складу групи входило п’ять чоловіків і жінка. Мешканець Запорізької області 1986 року народження та мешканець Запоріжжя 1983 року народження займались виготовленням наркотичних засобів. Житель Мелітополя 1984 року народження та житель Запоріжжя 1991 року народження купували метамфетамін та збували наркотичний засіб. На банківську картку жінки 1988 року народження надходили гроші від реалізації наркотиків.
Цього ж дня, правоохоронці провели ряд одночасних санкціонованих обшуків. Поліцейські виявили та вилучили близько 300 гр наркотичного засобу «марихуана», кущі нарковмісних рослин «коноплі», лабораторне обладнання (мензурки, скляні колби, ємкості з речовинами, ваги електронні та інше), мобільні телефони, планшети, автомат «АКМ-74» та 30 набоїв калібру 7,62 мм.
Все вилучене направлено до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Лідера злочинної групи затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Триває розслідування кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські виявили наркотиків на суму понад 4,5 мільйони гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області