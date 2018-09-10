Посол Латвії готовий підтримати ідею прямого авіарейсу між Запоріжжям та Ригою

Міський голова Володимир Буряк та Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської республіки в Україні Юріс Пойканс обговорили перспективи співробітництва Запоріжжя з регіонами, містами Латвії. Зустріч відбулася сьогодні в міськвиконкомі.
Латвійська делегація прибула до Запоріжжя не тільки для того, щоб побувати на матчі футбольних збірних U-21 Україна і Латвії. Матч відбудеться сьогодні на стадіоні «Славутич-Арена». Також Посол Латвії представив кандидата в Почесні консули Латвійської республіки в Запоріжжі та Запорізькій області Юрія Підгірного. На сьогодні кандидатура Почесного консула знаходиться на розгляді в Міністерстві закордонних справ України.
– Відкриття в Запоріжжі Почесного консульства Латвії – гарна можливість зміцнення зв’язків між країнами. Нещодавно відкрито таке консульство в Дніпрі. Однак ми зацікавлені в тому, щоб в Запоріжжі було окреме консульство, – заявив Юріс Пойканс.
Міський голова Володимир Буряк розповів латвійським гостям про історію Запоріжжя, сучасний стан міста, провідні галузі економіки, роботу міського господарства. Окремо Володимир Буряк зупинився на розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», будівництві нового пасажирського терміналу, програмах «Запорізький трамвай» та «Безпечне місто» і так далі.
– Запоріжжя – місто, у якого є потенціал в різних сферах. Наше місто це не тільки острів Хортиця, а й можливості індустріального туризму. У нас працюють великі підприємства металургії, енергетики, машинобудування. Мені приємно, що сьогодні на муніципальному стадіоні буде проходити матч футбольних збірних України та Латвії, – підкреслив Володимир Буряк.
За словами Юріса Пойканса, Латвія зацікавлена у всебічному співробітництві з Запоріжжям. Це стосується не тільки навчальних обмінів, туризму, спорту, а й інших напрямків. Один з них – налагодження авіасполучення з відкриттям прямих рейсів.
– У нас є рейси до Києва, Одеси. Плануємо відкрити рейси до Львова. У міста східної України прямих рейсів немає. На мою думку Запоріжжя може стати містом, де в майбутньому буде відкрито такий рейс. Це питання лобіювання і я хотів би над цим працювати, – сказав Юріс Пойканс.
Міський голова Володимир Буряк зазначив, що Запоріжжя зацікавлене в залученні інвестицій, створенні нових робочих місць. Міська влада готова для цього в рамках законодавства зробити все необхідне.
Посол Латвії готовий підтримати ідею прямого авіарейсу між Запоріжжям та Ригою
Міський голова Володимир Буряк та Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської республіки в Україні Юріс Пойканс обговорили перспективи співробітництва Запоріжжя з регіонами, містами Латвії. Зустріч відбулася сьогодні в міськвиконкомі.