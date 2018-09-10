У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу у квартирі

10 вересня о 09:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому будинку по вул. Мира.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на третьому поверсі в квартирі горять домашні речі на загальній площі 4 кв.м.
О 09:25 вогнеборці локалізували загорання, а о 09:45 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі господарів не було вдома. Сусіди відчувши запах диму викликали рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України в Запорізькій області