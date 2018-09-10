У м. Запоріжжя за добу рятувальники ліквідували 2 пожежі надвірних споруд

8 вересня о 05:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Лермонтова Вознесенівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить комора двірника на площі 10 кв. м.
О 05:20 вогнеборці локалізували загорання, а о 05:40 – повністю ліквідували.
Того ж дня о 22:35 пожежа сталася по вул. Скворцова Заводського району на території приватного домоволодіння. На місці події горіла надвірна господарча споруда на площі 6 кв. м. О 22:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:48 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причини пожеж встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Для ліквідації цих пожеж від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку
8 вересня о 15:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Ейська в Шевченківському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить покрівля житлового будинку на площі 30 кв. м
Вже о 16:14 пожежу локалізували, а о 16:42 повністю ліквідували. Повели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному загоранню. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 73 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
8 вересня в лісосмузі поблизу с. Садове Мелітопольського району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 73 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 8 артснарядів калібру 45 мм, 19 мінометних мін калібру 82мм та інші ВНП .
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Прогноз погоди на 10 вересня – 11 вересня 2018 року
по Запорізькій області
10.09.18 – Мінлива хмарність, вночі місцями невеликі короткочасні дощі, вдень короткочасні дощі, грози, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 20-25°.
11.09.18- Хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, вітер південний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 21-26