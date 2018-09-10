У Веселівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

7 вересня о 23:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Пирогова с. Веселе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку та гараж з автомобілем ВАЗ 2106 на загальній площі 50 кв.м.
На момент виникнення пожежі у будинку знаходились господарі. Сусіди які помітили пожежу розбудили власників будівлі та викликали рятувальників.
О 00:05 вогнеборці локалізували загорання, а о 02:00 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Від ДПК “СВК ФРУНЗЕ” залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.
Бердянський район: рятувальники ліквідували пожежу в приватній господарчій споруді
7 вересня о 05:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Мира в с. Берестове.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах господарчої споруди на площі 210 кв.м.
Вже о 05:40 пожежу локалізували, а о 07:40 повністю ліквідували. Повели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторному загоранню. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від МПО Берестове залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу
м. Запоріжжя: фахівці-піротехніки знешкодили 19 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
7 вересня в лісосмузі біля вул. Привокзальна у м. Запоріжжя фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили для подальшого знешкодження 19 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 3 артснаряди калібру 57мм, мінометну міну калібру 82мм та 15 набоїв калібру 7,62 часів війн.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Прогноз погоди на 10 вересня 2018 року
по Запорізькій області
10.09.18 – Хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями сильні дощі, грози, місцями шквали, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17°, вдень 20-25°.