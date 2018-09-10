У Запоріжжі патрульні затримали двох підозрюваних у розбійному нападі

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисників, які у Заводському районі Запоріжжя побили потерпілого та заволоділи його майном. Обох затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
9 вересня о 13:45 до Заводського відділення поліції звернувся місцевий мешканець 1987 року народження із повідомленням про розбійний напад.
На місце події виїжджав наряд патрульних та слідчо-оперативна група відділення поліції.
Вжитими заходами розшуку патрульні поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє мешканців Запоріжжя 1985 та 1999 років народження. Обох зловмисників затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлено, що на вулиці Компресорній в місті Запоріжжя чоловіки спричинили тілесні ушкодження заявнику та заволоділи його мобільним телефоном.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 82 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що співробітники карного розшуку затримали чоловіка, який в місті Бердянськ побив потерпілого та заволодів його майном.
Відділ комунікації поліції Запорізької області