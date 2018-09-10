Українці об’єднуються навколо Тимошенко – свіжа соціологія

Перша осіння соціологія демонструє, що Тимошенко – єдиний політичний лідер, який з користю провів літо. За результатами дослідження Фонду Демократичні Ініціативи, завдяки плідній роботі влітку, рейтинг Тимошенко зріс з 13,3% у травні до 17,8% у серпні. Сьогодні Юлія Тимошенко понад вдвічі випереджає свого найближчого конкурента та має серйозний потенціал для зростання. Далі йдуть Анатолій Гриценко – 8,4%, Петро Порошенко – 7,9%, Вадим Рабінович – 6,7%, Юрій Бойко – 6,4%, Володимир Зеленський – 6,1%, Олег Ляшко – 5,8%, Святослав Вакарчук – 5,6%. Істотно менший відсоток отримав вибір «інший кандидат» – із 9,7% у травні до 3,7% у серпні. Окремо зазначу, що Тимошенко — єдиний кандидат у президенти, що має рівномірну підтримку в усіх регіонах. Порошенко та Гриценко більшою мірою підтримують на Заході та в Центрі, а Бойко та Рабіновіча на Сході та Півдні.
Переважна більшість українців вважають особисті якості політика головним чинником для прийняття рішення, чи підтримувати його на виборах. На відміну від інших політиків, котрі або не пропонують зрозумілих покрокових планів виходу з кризи, або взагалі показали розбіжність між словами та діями, Тимошенко протягом багаторічної політичної діяльності проводить послідовну боротьбу з олігархами. Це є однією з причин, чому громадяни обирають саме Тимошенко.
Презентовані Юлією Тимошенко на День Незалежності концепції нової конституції та суспільного договору сприймаються, як дійсний механізм повернення влади громадянам. Зрозумілі механізми проведення референдуму за народною ініціативою, прозора можливість відкликання депутатів та звільнення корумпованих чиновників, тотальний контроль за доброчесністю суддів – це саме ті ініціативи Тимошенко, на які очікує держава та котрих вимагають люди.
Вибори президента 2019 року сприймаються українцями як головний іспит, результатом котрого буде або відродження України, її економічного, культурного та соціального розвитку, або ж подальше поглиблення кризи. Саме тому 70% громадян ствердно відповідають на питання: «чи будете ви голосувати на виборах президента?». Громадяни переконані, що сьогодні не можна допустити чергового експерименту над країною. Ситуація кризова і державі потрібен управлінець зі зрозумілим минулим, котрий вже у день інавгурації буде вміло управляти важелями державної машини, аби вивести державу із піке та повернути владу людям.
Сергій Биков,
Голова аналітичного центру ІНПОЛІТ