Запорізькі поліцейські вилучили гранатомет та 4 гранати

Поліцейські Запорізької області в Більмацькому, Бердянському районах та місті Пологи вилучили «РПГ-18» та гранати. Відкриті кримінальні провадження.
07 вересня працівники Більмацького відділення поліції в селі Ланцеве, за місцем мешкання раніше засудженого чоловіка, виявили та вилучили «РПГ-18» з пострілом калібру 64 мм.
Того ж дня поліцейські Пологівського відділу поліції у місті Пологи вилучили у громадянина 1977 року народження гранату «Ф-1» сучасного виробництва та запал до неї.
Крім цього, працівники Бердянського відділу поліції в одному з сіл Бердянського району вилучили за місцем мешкання раніше засудженого чоловіка 2 корпуси гранати «Ф-1», корпус гранати «РГД-5» та «УЗРГМ-2».
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 190 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, що працівники Кирилівського відділення поліції, під час профілактичних заходів, виявили та вилучили у місцевого мешканця пістолет, рушницю зі слідами переробки та набої.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області