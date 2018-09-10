Запорізькі поліцейські запрошують дітей до клубу «Юний кінолог»

З 1 вересня на території кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Крива бухта, 100) запрацював клуб «Юний кінолог».
Батьки! Якщо ваші діти бажають займатися зі своїми домашніми улюбленцями, пройти курс загального дресирування, навчити свого собаку слухняності та захищати свого господаря, звертайтеся до кінологічного центру ГУНП за номерами телефонів: 093-826-81-12, 066-704-39-05.
Заняття проводять досвідченні фахівці-кінологи.
Надалі команда клубу зі своїми вихованцями візьме участь в змаганнях серед молоді «Юний кінолог», які пройдуть в травні-червні 2019 року у місті Суми.