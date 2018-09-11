1.Інга Янкович, директорка запорізького художнього музею:
-Значну роль відігравав, хоча мабуть не дуже активну. Якщо мама була таким собі законодавчим органом у родині, її ослухатися не можна було, то татко був як найближчий друг. І вислухає доброзичливо і пожалкує.
2. Олег Бурбовський, фотомитець, почесний громадянин м.Запоріжжя:
-Батько часто брав мене з собою на природу. Це були і просто прогулянки, і походи на риболовлю. Показував мені найкрасивіші куточки навколишнього світу, мабуть цим самим надаючи мені почуття прекрасного. Можливо майбутня любов до художньої фотографії народилась у цих неквапливих прогулянках разом з батьком.
3.Володимир Лінніков, завідуючий відділом краєзнавчого музею:
-Як то кажуть: «Хазяйського батька –дитина», так оце про мене. Мій батько добре вмів майструвати, тому і мене навчив різним роботам, які завжди потрібні вдома: електрика, слюсарні роботи, полагодити крани і багато чого іще такого. Тобто батько добре підготував мене до практичного життя, до повсякденної праці.
4.Валерій Самарь, археолог:
-Величезна роль батька в моєму вихованні. Ніякого моралізаторства, ніякої дидактики, тільки доброзичливе спілкування. Жага пізнавати світ, жага подорожувати, любов до книг, до мистецтва, до історії до всього цього заохотив мене мій батько. Крім того мій батько філолог-україніст,з ним поруч я і відчув любов до рідної мови.
5.Сергій Цевельов, режисер та актор театру молоді:
-Мій батько мав такі якості, як вірність родині, та велика турбота про неї, він був доброю людиною, в домі від нього не чули лайки, мав добрий гумор, це була весела людиною, але якщо треба, то вмів проявити строгості. Якщо карав нас дітей, то тільки справедливо. Долучав нас з братом до всіх ремонтних та будівельних робіт по дому. Брав нас дітлахів на риболовлю, та за грибами, або просто їхали всією родиною на природу де жили у наметах. Завжди намагався додати у буденне життя трохи романтики.
Бліц-опитування: Яку роль у вашому вихованні відіграв тато?
1.Інга Янкович, директорка запорізького художнього музею: