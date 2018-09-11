Чеські експерти дослідять рівень забруднення повітря в Україні

ПРАГА / КИЇВ – Чесько-українська команда експертів вивчає вплив забрудненого повітря на навколишнє середовище в Україні. Для цього вони проаналізують 90 зразків ґрунту і донних осадів з п’яти великих промислових міст, що дозволить отримати точні дані про рівень забруднення. Україна страждає від серйозного забруднення повітря, яке призводить до десятків тисяч передчасних смертей на рік. Очікується, що результати будуть опубліковані восени.
Чеська екологічна організація Арніка у партнерстві з українською екологічною організацією Екодія допомагають низці місцевих ініціатив. Експерти Вищої школи хімічної технології (Прага, Чеська Республіка) проаналізують зразки піску з дитячих майданчиків, а також донних осадів, що дозволить отримати унікальні дані про вплив забрудненого повітря на навколишнє середовище в містах. Такі дослідження ніколи не проводились в Україні, тому немає достовірних даних про серйозність проблеми.
«В Україні відсутні надійні незалежні лабораторії, і забруднення навколишнього середовища є чутливою темою. Основними винуватцями є підприємства, що належать напівдержавним компаніям, місцевим олігархам або світовим корпораціям. Одночасно вони є основними роботодавцями. Ось чому ми боїмося, що будь-які дослідження, проведені нашими органами влади або місцевими лабораторіями, можуть бути заангажованими. Наявність іноземних партнерів гарантує незалежні результати,” – пояснює координаторка київської неурядової організації Екодія,Тамара Харчилава.
“Кривий Ріг в даний час є одним з найбільш забруднених місць в країні”, – констатує Анна Амбросова з організації “Досить труїти Кривий Ріг”. Місто часто називають “Сталевим серцем України”, оскільки більшість всіх українських залізних руд видобувається тут. Місцевий металургійний завод АрселорМіттал Кривий Ріг, належить до глобальної корпорації, що є найбільшим виробником сталі у світі та одним з головних винуватців забруднення повітря у Кривому Розі.
Багато підприємств, про які йде мова, належать або контролюються найбагатшими людьми України – наприклад, Віктором Пінчуком або найбагатшим з них – Ринатом Ахметовим. Завдяки своєму холдингу “Група Метінвест” Ахметов контролює, серед іншого, четверту за величиною металургійну компанію в Україні “Запоріжсталь”, а також металургійний комбінат у Маріуполі, Дніпровську теплову електростанцію та шахти у Кривому Розі.
Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради (політичної партії “Сила народу”), організовує серію публічних заходів з 2012 року для того, щоб підштовхнути представників “Метінвесту” до суттєвого поліпшення ситуації на Маріупольскому МК ім. Ілліча. Зрештою, їм це вдалося. “В даний час відбувається загальна реконструкція та монтаж сучасної системи газоочисних споруд. Проте ті ж застарілі частини підприємств все ще працюють в повному обсязі “, – нарікає Бородін.
Відчайдушні протести громади зрозумілі. Забруднене повітря викликає серйозні проблеми з зі здоров’ям, як довели активісти з Харкова, що проживають біля ТОВ “Термолайф” та “Коксохім”. Порівнюючи медичні записи, пенсіонерка Олена Решетко виявила зв’язок між широкомасштабним виникненням бронхітів, астми та раку серед місцевого населення (4).
Сумна статистика щодо смертності, через забруднення
Україна страждає від одного з найвищих рівнів забруднення повітря в світі. Проби піску і донних відкладень дозволять отримати більш детальну інформацію про смертельно небезпечну проблему. Згідно з даними ВООЗ, щороку в Україні реєструється близько 60 000 смертей від забруднення повітря. Заводи важкої промисловості, часто побудовані майже сто років тому і з незначною кількістю екологічних покращень на сьогоднішній день, в значній мірі винні в тому, в забрудненні повітря в українських містах.
“Зібрані зразки будуть проаналізують на вміст важких металів та органічних забруднювачів. В дослідженні ми спробуємо з’ясувати, наскільки забруднене повітря впливає на загальний стан навколишнього середовища в промислових містах”, – пояснює Мартін Скальський, виконавчий директор Центру підтримки громадян Арніка. Дослідження проводиться на кошти програми Транзішн, яку провадить Міністерство іноземних справ Чеської Республіки.