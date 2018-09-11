День міста

Стала відомою детальна програма святкування Дня міста у курортному Бердянську, який фактично переосте у святковий тиждень. Святкові заходи стартували вчора, 12 вересня, у парку ім. П.П. Шмідта квестом для молоді «Стежками рідного міста» і триватимуть до 18 вересня. Цього дня у ЗОШ № 3 відбудеться урочисте відкриття оновленого стадіону в рамках проекту міжнародного співробітництва з німецьким товариством GIZ. Протягом святкового тижня для бердянців і гостей міста у музеях, палацах культури і центрах творчості дітей та юнацтва, у школах і на підприємствах підготовлено чимало приємних сюрпризів. Зокрема, Бердянський художній музей ім. Бродського подарує Всеукраїнський фестиваль анімації „Равлик-фест”, а ЦК і Д «Софіт» Фестиваль талантів «Мозаїка сонячних сердець».А бзпосередньо 17 вересня на Приморській площі у святковому концерті виступить Сергій Міхалок, відомий а своїми проектами «Ляпіс Трубецькой» та «Brutto», а також порадують барабанщики RhythmMen.