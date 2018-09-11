Дивина тижня. Незабутня трійця із радянських кінокомедій

Популярну у колишні часи кіно-трійцю «боягуза, бовдура та досвідченого», яких талановито виконували артисти Г.Віцин, Ю.Нікулін, та Є.Моргунов реанімували та показали широкому загалу у Дніпрі, під час святкування дня міста. Ці персонажі під шалені оплески місцян взяли участь у святковій карнавальній ході вулицями Дніпра. Під час ходи трійця красувалась у кузові радянської вантажівки ЗИЛ 157, поруч з інвалідною раритетною мотоколяскою, яка серед водіїв навіть отримала іронічну неформальну назву «Моргунівка».
Олександр Максимов