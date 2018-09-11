ЕКСПЕРТИ КАБІНЕТУ НАПРАЦЮВАЛИ СТРАТЕГІЮ УЧАСТІ ТА ВПЛИВУ

Чергове засідання резидентів Кабінету зібрало учасників спільноти та запрошених гостей з різних регіонів України. Формат зустрічі передбачав виступи та відкриту дискусію по різним питанням. Результатом засідання стало напрацювання практичних рекомендацій та складання порядку денного на міжсесійний період.
6 вересня 2018 відбулося чергове засідання резидентів Кабінету експертів. Захід розпочався з моніторингу експертної активності в ЗМІ та залучення в дорадчі структури при органах влади різних рівнів. Серед іншого, резиденти дізналися про інформаційну кампанію з підтримки сервісу Кабінету експертів для ЗМІ та влади. Вперше був презентований сайт «Місцеві ради на захисті сім’ї та свободи». Він містить узагальнюючу інформацію з усіх регіонів про прийняті 50 місцевими і обласними радами рішення щодо підтримки резолюції про захист інституту сім’ї в Україні та вимогою заборонити пропаганду та унормування ідей ЛГБТ до центральних органів державної влади. Інформація на сайті постійно оновлюється. Серед іншого,були виступи Руслана Кухарчука-голови ГО “Всі разом!”, Ігоря Плохого-депутата Вилківської ОТГ, Альбіни Паренюк-голови БФ “Дари навчання”, Євгена Савісько-релігіознавця, письменника, Елеонори Дібрівної-юриста ГО “Всі разом!” та інших.