Гендерні уповноважені, депутати та представники фінансових відділів місцевих рад пройшли навчання щодо справедливого розподілу бюджету

Вперше у Запорізькій області пройшло навчання, в якому взяли участь уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих радах. У семінарі-тренінгу «Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування в місцевих бюджетах. Ґендерний аналіз бюджетних програм» у вересні взяли участь 18 жінок і 1 чоловік – гендерні уповноважені зі Смирновської об’єднаної територіальної громади, Балківської сільської ради, депутатки та депутат із 8 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», фінансових відділів у Вільнянській міській, Молочанській міській, Енергодарській міській, Василівській районній, Гуляйпільській районній, Балківській сільській радах, Смирновській, Воскресенській об’єднаних територіальних громадах депутатка з Осипенськівської громади, директор Бердянського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, голова ГО «Жінка майбутнього».
«Дуже вдячні команді проекту, Тамарі Огородовій за те, що ви проводите таку роботу і навчаєте нас саме зараз гендерно орієнтованому бюджетуванню. Коли настане 2020 рік і гендерне бюджетування стане частиною бюджетного процесу в радах, ми будемо вміти робити гендерний бюджетний аналіз, у нас будуть необхідні гендерно сегреговані дані та навчені фахівці. Це дуже важливі семінари-тренінги для уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, депутатів і економістів, фінансистів, які підвищують рівень знань і навиків для впровадження гендерної політики в громадах і рекомендую брати участь в таких семінарах-тренінгах. Я познайомилася з чудовими людьми і отримала досвід проведення гендерного бюджетного аналізу. Розумію, які вже перші кроки я зроблю в своїй діяльності, в які програми треба внести зміни, що треба проаналізувати. Гендерний аналіз – це наше майбутнє і якщо ми хочемо жити не гірше, ніж живуть наші сусіди, то маємо пам’ятати, що ми не просто «особи», а чоловіки та жінки».
Ірина Сингур, заступник голови Смирновської сільської ради, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Смирновській ОТГ.
Тренерка, експертка з ґендерно орієнтованого бюджетування, керівниця проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» Тамара Огородова ознайомила учасниць і учасника з міжнародним, всеукраїнським та запорізьким досвідом проведення ґендерного бюджетного аналізу місцевих програм та позитивними змінами в результаті проведення цих аналізів.
Цікаві факти:
• перший гендерний бюджет у світі був зроблений у Австралії в 1984 році.
• В 1997 році у Південно-Африканській республіці зробили перший в Африці гендерний бюджетний аналіз.
• У розвинених країнах – Швеція, Німеччина, Канада, Австрія гендерний бюджетний аналіз програм є обов’язковим.
• З 2020 року ґендерно орієнтоване бюджетування планується зробити обов’язковою складовою бюджетного процесу України.
• У 8 місцевих радах Запорізькій області зроблені гендерні бюджетні аналізи місцевих програм представниками міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» та спеціалістами фінансових відділів після участі в навчальних семінарах з гендерного бюджетування, які проводить Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє».
Наталія Синиця, секретар Молочанської міської ради, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Молочанській міській раді, презентувала на тренінгу свій досвід роботи – проведення гендерного бюджетного аналізу міської програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян міста Молочанськ.
«Завдяки участі в семінарі з гендерно орієнтованого бюджетування у вересні минулого року та консультаціям керівниці проекту Тамари Огородової я зробила гендерний бюджетний аналіз міської програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян міста Молочанськ, які потребують допомоги. Було виявлено, що за матеріальною допомогою звертаються частіше жінки (75%), ніж чоловіки (25%). Але лише чоловіки отримали кошти на поховання. До того ж, програма була виконана на 83,1%. Розробила рекомендації щодо щоквартального перегляду програми та інші доповнення, їх затвердили на сесії. Цю роботу будемо продовжувати. Плануємо виявити потреби чоловіків у матеріальній допомозі та більш диференційовано підходити до надання матеріальної допомоги залежно від потреб і гостроти проблеми. Зараз на 1 жінку виділяємо 272 грн, на 1 чоловіка – 300 грн. Якщо необхідне дороговартісне лікування чи є інші складні життєві обставини, жінки та чоловіки потребують більшої суми. Відкрила для себе багато нового. На такому семінарі-тренінгу вже вдруге і більш глибше освоюю методику проведення гендерного бюджетного аналізу».
Учасниці та учасники відзначили високий рівень роботи тренерки Тамари Огородової, завдяки якій матеріал був викладений у зрозумілій, цікавій та доступній формі, інформація корисна та необхідна для роботи місцевих депутатів, високий рівень організації та проведення дводенного семінару, що надихає на впровадження передового досвіду у роботу місцевих рад.
«Тренінг дуже сподобався. Отримала важливі знання для своєї роботи. Будемо працювати на місцях, розказувати людям, що таке гендерна політика, проводити гендерні бюджетні аналізи» Ірина Щербань, секретар Балківської сільської ради, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Балківській сільській раді.
«Тренінг дуже цікавий, він мотивує. Ми намагаємося на кожній сесії, на кожній комісії пояснювати своїм депутатам, розповідати людям про гендерну політику. Є бажання прийти та передивитися всі бюджетні програми щодо гендерних аспектів. Є нотатки на програми, які в процесі виконання. Дізналися, як покроково це робити і практично закріпили знання» Олена Облонська, секретар Смирновської ОТГ, голова депутатської групи «Рівні можливості» у Смирновській ОТГ.
«Я розібралася, що таке гендерна політика і її впровадження у програми. Будемо ділитися цією інформацією на сесіях, зборах. Все зрозуміло, доступно. Дуже гарна обстановка. Атмосфера приємна, всі такі доброзичливі. Найбільше сподобалися практичні вправи щодо міжнародного досвіду. Вони дуже корисні і допомогли зрозуміти, як цей аналіз проводився. Організація та логістика заходу на високому рівні. Хочеться ще брати участь у таких тренінгах» Метель Лілія, голова депутатської групи «Рівні можливості» у Воскресенській ОТГ.
«Дуже дякую за тренінг. Отримав нові знання. Буду на практиці застосовувати цей досвід» Євгеній Руденко, представник міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Вільянській міській раді.
«Інформація дуже цікава, доступна. Тренінг надихає. Вже хочеться поділитися цією інформацією з нашим фінансовим відділом і запропонувати, що вони вже починали вказувати гендерні показники». Тетяна Черкашина, фінансове управління Енергодарської міської ради.
«Цікаво, зрозуміло, доступно. На прикладах я зрозуміла, що гендерні аспекти можна знайти в кожній сфері. Дізналася, де шукати ці дані та що можна зробити, щоб більш справедливо та цілеспрямовано розподіляти кошти» Леся Зінченко, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Гуляйпільській районній раді.
«Я вже не перший рік беру участь у тренінгах і заходах, які проводить фонд «Єдність» за майбутнє», все на вищому рівні. Я не займалася питаннями бюджету і завдяки тренінгу дізналася, як робити гендерний аналіз. Вважаю, що треба передивитися місцеві програми, особливо програму спорту і залучати більше жінок і дівчат» Людмила Бекерська, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Василівській районній раді.
«Поки не перевести гендерні проблеми у їх вартість для ради та країни, це виглядає як балаканина. А коли у Швеції порахували, що соціально-економічні витрати, пов’язані з насильством щодо жінок, оцінюються сумою від 2, 695 до 3,3 млн шведських крон щороку, одразу стали займатися протидією гендерному насильству» Лариса Ярмак, економістка Смирновської ОТГ.
«Вже беру участь в другому тренінгу, який проводить фонд «Єдність» за майбутнє». Тренінг дуже корисний. Поповнила свої знання, більше стала розбиратися в фінансових питаннях» Вікторія Бездольна, депутатка Осипенківської ОТГ.
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Захід відбувся в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує у партнерстві з НДІ за підтримки уряду Великої Британії в рамках Фонду розвитку ефективного врядування.
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.