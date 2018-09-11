МІСЦЕВІ РАДИ – НА ЗАХИСТІ СІМ’Ї І СВОБОДИ

Рішення на захист інституту сім’ї в Україні ухвалили вже 50 місцевих рад всіх рівнів. Депутати виражають глибоку занепокоєність тим, що донині влада так і не визначилася з державною стратегією розвитку та підтримки сім’ї. Така стратегія, на їх думку, повинна базуватися на традиційних для України духовно-моральних християнських цінностях і традиційному для нашого народу розумінні сім’ї як законного союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей.
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Запрошуємо завітати на нього і користуватися детальною інформацією по містам.
Нагадуємо, прийняті рішення мають наступні вимоги:
1) зберегти чинну редакцію статті 51 Конституції України, у якій декларується, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки;
2) вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших законів, законопроектів;
3) не допустити ухвалення закону України «Про цивільне партнерство»;
4) виключити з регулятивних правових актів у освітній сфері та з текстів підручників норми і положення про статеве виховання, що ставлять за мету «подолання гендерних стереотипів»;
5) заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури» тощо. Ухвалити Закон України «Про заборону пропаганди гомосексуалізму»;
6) створити Міністерство у справах сім’ї або запровадити інститут Урядового уповноваженого з питань сім’ї. На відповідні посади призначити людей, які відомі своєю відданістю справі захисту інтересів сім’ї та моральності в українському суспільстві;
7) зупинити процес внесення змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів в частині викривлення дефініцій сім’ї, шлюбу, батьківства, материнства й дитинства.