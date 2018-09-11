На Запоріжжі дільничний офіцер поліції затримав підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

В Мелітополі дільничний офіцер поліції оперативно встановив особу підозрюваного, який під час конфлікту наніс тяжкі тілесні ушкодження мешканцю Мелітополя. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.
10 вересня близько 18:00 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із будинків по вулиці Дружби в Мелітополі бійка між чоловіками. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та дільничний офіцер відділу поліції.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями «швидкою» доставлено до місцевої лікарні та госпіталізовано до реанімаційного відділення.
Дільничний офіцер поліції опитав свідків події та встановив особу постраждалого. Ним виявився мешканець Мелітополя 1966 року народження.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що між потерпілим та його сусідом виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс численні удари руками опоненту та зник з місця злочину.
Раніше засудженого мешканця Мелітополя 1998 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 65 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, у Мелітополі заарештовано підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області