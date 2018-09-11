НЕЗАБАРОМ У МИКОЛАЄВІ ПРОЙДЕ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГРОМАДЯНСЬКИЙ ФОРУМ «ВСІ РАЗОМ!»

Миколаїв готується до проведення християнського громадянського Форуму «Всі разом!». Експертний діалог покликаний мобілізувати та кваліфікувати профільне середовище християн у питанні суспільних і державних перетворень на основі християнських цінностей.
Протягом двох років по всій Україні реалізується Національна кампанія розвитку лідерів та управлінців для суспільних і державних змін на основі християнських цінностей. Форуми «Всі разом!» вже відбулися в дев’яти обласних центрах України. Миколаїв стане десятим – ювілейним містом!
5-6 жовтня 2018 року в столиці корабелів відбудеться довгоочікувана центрова подія в сфері християнського суспільного лідерства та управління. Вона покликана мобілізувати віруючих долучитися до перетворення суспільних і державних процесів. Спорядити для того, щоб стати агентами змін в своїй місцевій громаді та цілій країні. Учасниками події стануть церковні та громадські діячі, освітяни та медики, бізнесмени та економісти, журналісти, культурні діячі, політики та чиновники органів місцевого самоврядування, волонтери та молодь.
Сім ключових тем, які звучатимуть на Форумі: сім’я і шлюб, політика і влада, освіта та інновації, культура та мистецтво, економіка та підприємництво, медіа та комунікації та громадянська активність.
Вже сформована команда найкращих спікерів, які приїдуть щоб поділитися візією та кейсами успішно реалізованих змін в місцевих громадах і державі. Ознайомитися з ними можна на сайті Форуму «Всі разом!» Цей Форум більше не повториться в Миколаєві. Тому запрошуємо обов’язково взяти в ньому участь!
Адреса Форуму: вул. Шевченка, 71, ІІ поверх (конференц-зала).
Початок: кожного ранку о 10:00. Реєстрація учасників починатиметься о 9:00. Попередня реєстрація на сайті: http://vsirazom.ua/forum обов’язкова!
Деталі можна дізнатися: +38 (068) 100-7093 або forum@vsirazom.ua
Організатором події є рух «Всі разом!» на запрошення та за сприяння церков Миколаєва.