НОВОМЕДІА ФОРУМ 2018. РЕЄСТРАЦІЯ ТРИВАЄ

У Києві 2-3 листопада пройде головна журналістська подія осені – Новомедіа Форум. Тема і назва цього року – “True журналістика”. Івент розміститься в комплексі Nivki Hall. Понад тридцять топових українських та іноземних журналістів і медіа-менеджерів стануть спікерами Форуму.
Збереться близько 400 учасників – як діючих журналістів, так і студентів медіафакультетів. Два дня з ранку до вечора в двох паралельних залах – майстер-класи та тематичні півторагодинні панелі з двома спікерами та модератором. Кожен виступаючий готує спеціальну тему в форматі інтенсивної лекції з можливістю ставити питання з аудиторії. Тематика лекцій найрізноманітніша: політична журналістика, соціальні медіа, інформаційні війни, тематичні спецпроекти і багато іншого. Новомедіа Форум вважається унікальним у своєму роді інтенсивом з максимальною кількістю практичних знань в професії за два дні. Формат цього освітнього заходу дозволяє також отримати нові знайомства і професійні контакти, співпрацю і працевлаштування, можливість коворкінгу і особистого розвитку.
В кінці другого дня пройде церемонія Novomedia Awards.
Це нагородження журналістів і редакцій, які висвітлюють вічні цінності в своїх матеріалах.Цінність події – прихильність високим стандартам медіапрофесії. Тому тема Форуму цього року – “True журналістика”. А слоган – “Нові медіа – і вічні цінності”.
Триває реєстрація на Новомедіа Форум. У вересні ціна за реєстрацію буде 395 грн, а в жовтні-листопаді – 495 грн. Для студентів при наявності студентського посвідчення знижка -50% (спеціальний промокод novomediastudent). Також члени Асоціації “Новомедіа” мають знижку в 30%. Отримати промокод можна в офісі Асоціації (тел. +380507832633).