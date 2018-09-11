Одна калина за вікном – одна родина за столом

У Приморську після шестирічної перерви відродили Всеукраїнський фестиваль національних спільнот «Ми – українські!». Нині захід пройшов у новому форматі «We are Ukrainian». Втім, не змінив своє провідне гасло «За міжнаціональну злагоду і порозуміння!».
Понад 400 учасників з більш ніж 40 художніх колективів різних національно-культурних товариств прибули до Приморська із Херсонської, Донецької, Київської, Одеської, Рівненської областей та з усіх куточків Запорізької області. На кілька днів невеличке курортне містечко перетворилося на яскравий різнобарвний центр зустрічі і дружнього спілкування представників різноманітних народів і народностей, що населяють Україну.
На фесті численну( навіть попри негоду, що лютувала у перший день фесту и зливою вимочила всіх – і артистів, і їх шанувальників) публіку запалювали переможці багатьох міжнародних конкурсів народної творчості молодіжна грецька вокальна група «Перистері» з Донецької області, польський ансамбль пісні і танцю «Поляни з-за Дніпра» з Київщини, народний ансамбль пісні і танцю «Жок» з Одещини, ансамбль кримськотатарського танцю «Сельсебіль» з Херсонщини. У виконавській майстерності їм не поступалися запоріжці – фольклорний албанський ансамбль «Ружо аверди» з Приазовського району, з Мелітопольського – народний ансамбль німецької пісні «Едельвейс», народний болгарський фольклорний ансамбль «Балкани», народний кримськотатарський ансамбль пісні і танцю «Гузель Кирим», зразковий єврейський ансамбль танцю «Мааян», ансамбль грецької пісні «Золота амфора», ансамбль німецької пісні «Розеншток», народний ансамбль чеської пісні «Богемія» і творчий колектив Українсько-Польського культурно-освітнього товариство «Полонія» та багато інших. Всі вони широко відомі на теренах нашого краю. А от квартет «Запорізькі полонійки», що представляв Товариство польської культури ім.св. Іоанна Павла ІІ (м.Запоріжжя), фактично дебютував на заході із прем’єрами патріотичних пісень наживо (без фонограми) і приємно вразив публіку та залишив незабутні враження. Голова Запорізького центру татарської культури «Алтин Ай» Ряхіма Ахмерова у Фейсбуці поділилася: «Ці чотири чарівних пані були прекрасні на Всеукраїнському фестивалі національних культур в Приморську».
Окрім аматорських виконавців захід зібрав цілу плеяду професіоналів: на сцені фестивалю свою творчість гостям заходу дарували заслужена артистка АР Крим та України чарівна Ленара Османова, широко відома на Запоріжжі і далеко за його межами співачка Любов Беркова-Житомирська, дует Євген Жайворонков та Тетяна Дудка. Хедлайнерами свята став прекрасний колектив – ансамбль духових інструментів кавер-група «S.V.I.I.M.» Мелітопольського училища культури.
На фестивальних майданчиках також працювали локації «Багатонаціонального містечка», де майстрині представляли національні кулінарні шедеври, виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва, проводилися майстер-класи вокальних, хореографічних творчих колективів національних спільнот.
У рамках фестивальної програми за «круглим столом» учасники обговорили тему «Українська мова для національно-культурних спільнот». Захід пройшов за участю керівників національно-культурних товариств, представників Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, Всеукраїнської асоціації національних меншин та Асоціації нацменшин Запорізької області. Учасники круглого столу ухвалили резолюцію щодо важливості вивчення державної мови при одночасному розвитку мов усіх національностей, які проживають в Україні.