У Запоріжжі відбувся фестиваль вуличної їжі «Пікнік на Райдузі» – міське свято, яке проходить двічі на рік, починаючи з 2015 року. На фестивалі працювало кілька локацій. Понад 40 кращих закладів громадського харчування міста запропонували унікальні блюда за власною авторською рецептурою і порадували гостей фестивалю новими смаковими відчуттями. Для дітей у Kids zone організували розвиваючі майстер-класи, ігри, флеш моби, також з малюками тут працювали фахові аніматори. У Shopping zone на фестивалі, як завжди, дивували і вражали свіжі ідеї від майстрів hand made і модні луки від українських брендів.
Тут також провели квест, учасники якого проходячи локації, збирали відповідні наклейки і ставили позначки на карту.