Сергій Тарута: «Ми знайдемо компроміс заради економічного піднесення держави і благополуччя наших громадян»

Українське суспільство шукає політиків, які зможуть об’єднати націю навколо позитивної ідеї. В «ОСНОВІ» такою ідеєю вважають незалежність, досягнення миру і стабілізацію економічного благополуччя кожного українця.
Врізка
Колесо політичного життя в країні набирає обертів. На горизонті з’являються нові партії, втім, чи вдасться їм піднятися на політичний Оліпм, – питання до електорату. Маючи на меті всебічне інформування наших читачів про актуалізацію нових трендів у політиці, у нашій рубриці «Нові обличчя» подаємо важливі факти про діяльність цих сил. Залишаємо за вами, шановні друзі, право робити висновки щодо їх доцільності та ефективності.
Нині мова про молоду партію людей справи – «ОСНОВА». Її гасло «Країна запрацює!».
Довідка «ЗП»
Тарута Сергій Олексійович – лідер політичної партії «ОСНОВА» – промисловець, підприємець, успішний управлінець. Пройшов трудовий шлях від майстра мартенівського цеху до голови промислової корпорації ІСД. Модернізував Алчевський і Дніпровський металургійні комбінати, впровадив на підприємствах провідні виробничі та екологічні технології.
Він – ідеолог створення Доктрини збалансованого розвитку «Україна2030», в якій детально описана стратегія виходу України з кризи і сформовані шляхи
підвищення добробуту народу до європейського рівня.
Тарута розробив і запропонував план мирного врегулювання на Донбасі «Три
Основи», який сьогодні вже стає предметом переговорів на вищому міжнародному рівні.
На посаді голови Донецької ОДА зупинив наступ військ терористів на Маріуполь.
З жовтня 2014 року – депутат Верховної Ради України.
Одружений, виховує двох дочок. Веде спортивний спосіб життя, альпініст,
велосипедист.
На зустрічі у медіа-клубі НСЖУ «На власний погляд» Сергій Тарута обговорив з редакторами регіональних ЗМІ основні напрямки власної доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» та умови економічного зростання нашої держави.
Величезну зацікавленість медійників викликали ініціативи лідера «ОСНОВИ» щодо заміни кредитів МВФ на інвестиції та реалістичність його прогнозів щодо компенсації збитків, завданих нашій країні Росією.
– Все, що ми заробляємо, ми віддаємо МВФ за відсотки по кредитах. Ми відмовимося від кредитів і залучимо до економіки українських та іноземних інвесторів, які створять нові робочі місця. А прибуток залишатиметься в Україні, – пояснив своє бачення Сергій Тарута.- Що ж стосується результатів агресії, в України було вкрадено або зруйновано промислові та державні активи на суму близько 25 млрд. доларів, ще 15 млрд. втрачено в результаті військових дій та падіння ВВП. Зруйновано економіку. Через міжнародні суди ми доб’ємося компенсації Росією 40 млрд. доларів збитків, нанесених анексією Криму та війною на Донбасі і спрямуємо ці кошти на відновлення й розвиток економіки України.
Має він і власне бачення розвитку подій в регіонах України. Добре обізнаний і з ситуацією у нашій області. В ході свого чергового робочого візиту до Запоріжжя зустрічався з підприємцями і промисловцями, відвідав низку промислових підприємств.
– Ми розуміємо величезний потенціал Запорізького регіону – потужного економічного кластера. Ми бачимо, які у регіону є перспективи, і які проблеми заважають його розвитку. Наша партія відрізняється від інших тим, що об’єднує успішних людей справи, які ніколи не хотіли займатися політикою, але зараз розуміють, що країні треба допомогти так, як вони допомагали до цього рятувати підприємства. Ми об’єднуємо людей, які мають бездоганну репутацію, які завжди, все життя займалися будівництвом, творенням. Ми об’єднуємо людей, у яких є розуміння, що робити, які об’єднуються навколо Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», – підкреслив засновник партії, народний депутат Сергій Тарута.
На думку Сергія Тарути, у запорізьких підприємств є величезний потенціал, але щоб його реалізувати, необхідна правильна державна політика. І завдання партії якраз і полягає в її формуванні. Його партія планує докорінно змінити систему влади, систему державного управління і підходи до пріоритетів державної політики.
– Ми повернемо державне замовлення на українські заводи, і країна запрацює! Державні та приватні заводи отримають замовлення на 150 мільярдів гривень на рік на виробництво власних кораблів, літаків, вертольотів, автомобілів, локомотивів, зброї для армії. Розгорнеться масштабне будівництво доріг і мостів. Наука отримає замовлення на нові розробки. Все, що країна купує за кордоном, ми замінимо власним, українським виробництвом. Саме держава повинна виконувати основну стимулюючу функцію в підготовці фахівців за тими напрямками, які дадуть можливість Україні досягти поставлених цілей щорічного зростання ВВП на 10-15%, стимулювати кваліфікованих працівників залишатися в Україні, стимулювати молодь залишатися в Україні, маючи гарну перспективу роботи. Для цього важливо, щоб кожен регіон України представляли гідні лідери, – пояснив він.
До відома. Запорізьку обласну організацію партії «ОСНОВА» очолює Олег Кузьменко, президент Асоціації «Німецько-Українська Інженерна Палата», виконавчий директор Асоціації територіальних громад Запорізької області.
Лариса Юстинюк